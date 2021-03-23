В Хибинах началась эвакуация попавшей под снежный обвал тургруппы

В Хибинских горах началась эвакуация попавшей под снежный обвал туристической группы из Санкт-Петербурга, в состав которой входила погибшая девочка. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее туристов предполагалось эвакуировать с помощью вертолета, но он не смог приземлиться в районе их местонахождения.

В сопровождении спасателей группа вышла на лыжах из лагеря на горе Маннепахк в стороны станции Имандра, откуда снегоходами их доставят в поселок Риж-Губа. Из Риж-Губы туристов отвезут в Мончегорск.

- Вывезти туристов на снегоходах прямо из лагеря невозможно, туда не добраться на транспорте, - подчеркнули в пресс-службе. - По этой же причине спасатели смогли добраться на место происшествия только ночью. Лагерь туристов был расположен в верхней части горы, и пришлось преодолевать крутой подъем. Кроме того, в Хибинах сейчас глубокий снег, затрудняющий движение.

По поручению главы администрации Мончегорска Виктора Садчикова для помощи туристам выделен автобус, который доставит их в гостиницу, отметили в ГУ МЧС России по Мурманской области. Для тургруппы будут организованы места отдыха и горячее питание. Помимо этого, все они будут осмотрены медицинскими работниками.

Для психологического сопровождения на месте будет работать психолог ГУ МЧС. Психологи также работают с родственниками туристов.

Трагедия произошла в Хибинах вечером 22 марта. Упавший снежный козырек накрыл группу из 16 человек, в которую входили 13 детей и трое взрослых. Туристы смогли откопать себя самостоятельно. Пропала 13-летняя девочка, которую позже сумели извлечь из-под снега, но ее состояние к тому моменту было критическим, и реанимировать ребенка не смогли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Из Санкт-Петербурга в Мурманскую область вылетел отец девочки.