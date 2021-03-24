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24.03.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

Спасенные в Хибинах дети вернутся в Петербург

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области

Участников туристической группы из Санкт-Петербурга, попавших под снежный обвал на горе Маннепахк в Хибинах, отправят домой 27-28 марта. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в администрации города Апатиты.

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- Дети стремятся попасть домой раньше, но их отправка будет зависеть от действий Следственного комитета, который расследует обстоятельства гибели девочки, - отметили в городской администрации. - Сейчас дети размещены в санатории и чувствуют себя удовлетворительно.

Около 22.00 23 марта спецпоездом Октябрьской железной дороги со станции Имандра в Апатиты были доставлены 38 туристов, эвакуированных из Хибин. В их числе группа, в которую входила погибшая 12-летняя девочка, и еще одна группа из 23 путешественников, которая в момент трагедии на горе Маннепахк находилась в том же районе. Решение эвакуировать вторую группу, большинство которой составляли подростки, было принято ее руководителем из предосторожности.

Ранее детей предполагали отправить со станции Имандра снегоходами через озеро Имандра в поселок Риж-Губу, а оттуда в Мончегорск. Но от этого решения пришлось отказаться из-за ухудшения погоды.

Напомним, 22 марта в 18.00 в оперативно-дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области от зарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербург поступила информация о том, что ее участники попали под обвал снежной массы на горе Маннепахк. В состав группы входили 13 детей от 10 до 15 лет и трое взрослых. Под снежным завалом оказалась девочка 2008 года рождения. Ее извлекли из-под снега в критическом состоянии и попытались реанимировать, но безуспешно - ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело.

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