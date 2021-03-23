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23.03.2021 16:11
Рубрика: Происшествия

Попавшая под снежный завал тургруппа выбралась из Хибинских гор

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Туристическая группа, участницей которой была погибшая девочка, в ходе эвакуации добралась из Хибинских гор до станции Имандра. Туристы находятся в специальном поезде, который был заранее отправлен на станцию, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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Поезд состоит из одного вагона и локомотива. В нем туристы будут доставлены на станцию Апатиты, где их встретят сотрудники МЧС. Во время пути для туристов будет организовано питание.

От лагеря на горе Маннепахк до станции Имандра группа добиралась пешком в сопровождении спасателей.

Эвакуацию группы затрудняла погода. По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в районе Мончегорска наблюдался сильный ветер в порывах 16-20 метров в секунду, снег, температура воздуха минус 4 градуса.

- Пеший маршрут прокладывался сотрудниками ПСП МАКАСЦ Кировска с помощью трех снегоходов, - отметили в ГУ МЧС по Мурманской области. - Всего в спасательной операции задействовано 48 человек.

Напомним, тургруппа из Санкт-Петербурга попала под обвал снежного козырька в Хибинских горах накануне около 18.00. Погибла 13-летняя участница похода. Поход был организован петербургским турклубом "Скиф". В момент трагедии в Хибинах находились еще 8 групп турклуба, их походы досрочно прекращены, сообщили в администрации Приморского района Санкт-Петербурга. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело.

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