В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу

С горы Маннепахк в Хибинах, где 22 февраля из-за снежного обвала погибла девочка, будет эвакуирована еще одна детская туристическая группа. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС.

Большую часть группы составляют подростки, взрослых участников в ней всего несколько человек.

- Такое решение принял сам руководитель группы, - отметили в ведомстве. - Им также предстоит идти на станцию Имандра.

С участниками группы все в порядке, решение об эвакуации принято из предосторожности.

Напомним, тургруппа из Санкт-Петербурга вечером 22 марта в Хибинах попала под обвал снежного козырька. Погибла 12-летняя участница похода, организованного петербургским турклубом "Скиф".

К вечеру 23 марта группа была эвакуирована на станцию Имандра. В момент трагедии в Хибинах находились еще 8 групп турклуба, их походы досрочно прекращены.