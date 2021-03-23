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В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
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23.03.2021 17:37
Рубрика: Происшествия

В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

С горы Маннепахк в Хибинах, где 22 февраля из-за снежного обвала погибла девочка, будет эвакуирована еще одна детская туристическая группа. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Попавшая под снежный завал тургруппа выбралась из Хибинских гор

Большую часть группы составляют подростки, взрослых участников в ней всего несколько человек.

- Такое решение принял сам руководитель группы, - отметили в ведомстве. - Им также предстоит идти на станцию Имандра.

С участниками группы все в порядке, решение об эвакуации принято из предосторожности.

Напомним, тургруппа из Санкт-Петербурга вечером 22 марта в Хибинах попала под обвал снежного козырька. Погибла 12-летняя участница похода, организованного петербургским турклубом "Скиф".

К вечеру 23 марта группа была эвакуирована на станцию Имандра. В момент трагедии в Хибинах находились еще 8 групп турклуба, их походы досрочно прекращены.

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