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08.04.2021 20:51
Рубрика: Происшествия

Лихва с горя

В Брянске группа патологоанатомов вымогала деньги за выдачу тел из морга
Текст: Елена Шулепова ("Российская газета", Брянск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)
В Брянске задержаны 18 членов преступной группировки, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. В эту "похоронную" ОПГ входили одиннадцать медиков-патологоанатомов во главе с заведующим патологоанатомическим отделением ГАУЗ "Брянская областная больница N1" и семь агентов фирм по оказанию ритуальных услуг.

Люди, потерявшие близкого человека, как правило, бывают беззащитны перед ритуальными фирмами. Бизнес на людском горе уже давно изобилует скандалами, не говоря уже о ситуациях с продажей адресов и имен умерших людей мастерам похоронных дел. А вот в Брянске к выкачиванию денег из родственников умерших пристроились уже патологоанаты самого крупного в регионе медучреждения - областной больницы.

Фото: iStock
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По версии следствия, вместе с представителями похоронного бизнеса медики убеждали родственников умерших в том, что выдача тел из морга - услуга платная. Точнее, платить надо, если хочешь получить покойника поскорее или в удобное время. Такса - от трех до семи тысяч рублей. Схема, как рассказали люди, столкнувшиеся с такими поборами, проста. В ритуальном агентстве сообщают, к кому конкретно надо обращаться в морге, чтобы получить тело покойника. Дают номер мобильного телефона. Люди приходят в условленный час, патологоанатом одновременно с информацией о причинах смерти им сообщает, что тела выдают только один раз в сутки в течение пары часов. Но если хотите получить прям сейчас, то это платная услуга.

Хотя на сайте больницы информации о подобных платных услугах нет. Впрочем, людям достойно похоронить человека надо - не до таких нюансов. Платили. По данным СУСК, с декабря 2020 по январь 2021 года такую платную услугу получили восемьдесят человек. А медики и ритуальщики положили в карман 400 тысяч рублей.

Похоронная ОПГ была выявлена в результате совместной операции сотрудников подразделений экономической безопасности УМВД и УФСБ по региону. Восемнадцать человек задержаны, они допрашиваются, решается вопрос о мере пресечения. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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