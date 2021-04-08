Родственникам погибших при пожаре в якутском селе окажут помощь

Глава Якутии Айсен Николаев поручил республиканским и районным властям оказать помощь семьям погибших во время пожара в селе Чапаево Хангаласского района. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Афанасий Ноев.

Трагедия произошла вечером 7 апреля. Погибли две девушки и двое детей одной из них. Из здания эвакуировали 18 человек, четверо из них госпитализированы.

Как рассказала РИА Новости заместитель главы Октемского наслега Акулина Максимова, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур по погибшим.

"Всего в сгоревшем доме проживали 68 человек, в том числе 27 детей. В основном жильцы размещены по родственникам. Сразу после случившегося мы разместили остальных в интернате октемского лицея. Сегодня переселим людей в интернат Малой академии наук", - сообщила Максимова.