Бастрыкин поручил еще раз изучить дело убийцы педофила из Уфы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату повторно изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с убийством ранее судимого за педофилию мужчины в Уфе.

Как сообщили в СКР, связано поручение с широким обсуждением на федеральных каналах хода расследования этого громкого уголовного дела. Суд, казалось бы, уже давно поставил точку, признав уфимца Владимира Санкина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева. Однако некоторые юристы и граждане считают, что назначенный ему приговор в виде восьми лет лишения свободы слишком жесткий. Хотя, как уточнили в СКР, санкция по этой статье Уголовного кодекса предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

- К сожалению, некоторые оценки работы следствия по этому делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно, в основном по материалам СМИ и соцмедиа. Очевидно, что объективными их назвать нельзя, - подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в связи в обсуждением дела на федеральном канале председатель СК России поручил подчиненным еще раз изучить, как региональное следственное управление по Башкирии обосновывало квалификацию действий Санкина, а также какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании. Также будут проанализированы обоснованность процессуальных решений и собранные доказательства.

Кроме того, следователи изучат уголовное дело в отношении убитого Вячеслава Зайцева, расследованное по статье "Развратные действия" и прекращенное в суде в связи со смертью обвиняемого.