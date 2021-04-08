Задержанного за хищение экс-главу минлесхоза Мордовии заподозрили во взятке

В деле задержанного экс-главы минсельхоза Мордовии Юрия Медянкина появился новый криминальный эпизод. Помимо мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями, бывшему министру инкриминируется еще получение взятки на сумму более 190 тысяч рублей.

Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону.

Напомним, что сегодня стало известно об очередном коррупционном скандале, вспыхнувшем в республике. Поводом к нему послужил госконтракт, заключенный в 2019 году между региональным минлесхозом и компанией "АвтоСтрой", зарегистрированной в Самарской области. Речь шла о расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе.

Следует отметить, что именно этот район Юрий Медянкин возглавлял до прихода в правительство республики. Еще один любопытный нюанс: дом экс-чиновника стоит в его родной деревне Желтоногово аккурат на берегу той самой реки, которая фигурирует в госконтракте.

По документам, общая стоимость работ составила более 7,4 миллиона рублей. Эта сумма была перечислена организации. Однако впоследствии выяснилось, что перевозка кустарников и ила, которую также обязан был организовать подрядчик, не выполнялась. Стоимость этих работ превышала 3,6 миллиона рублей. По версии следствия, деньги были похищены.

Кроме того, в СК по региону считают, что акты о выполнении работ по госконтракту экс-чиновник подписал не безвозмездно: за это он в 2020 году получил взятку от представителей фирмы "АвтоСтрой". В благодарность ему были оказаны услуги на сумму более 190 тысяч рублей.

- Работники коммерческой организации произвели землеустроительные работы на участках, принадлежащих министру и иным лицам, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

Новое уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). А двое представителей "АвтоСтроя" стали фигурантами дела о даче взятки.

Как уже писала "РГ", в четверг стало известно о том, что Юрий Медянкин накануне был снят с должности.

Расследование продолжается.