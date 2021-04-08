В Омске пожарная автоцистерна перевернулась после ДТП

В Омске автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с пожарным автомобилем, перевернувшимся после столкновения с "легковушкой".

По данным МЧС, пожарная автоцистерна следовала на объект, расположенный по улице Суровцева, на котором сработала автоматическая сигнализация. На перекрестке улицы Волгоградская и Бульвара Архитекторов машина попала в ДТП.

- Легковой автомобиль, двигаясь попутно с пожарной машиной допустил столкновение, вследствие чего автоцистерна перевернулась, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

При происшествии пострадал сотрудник МЧС. Бригада скорой помощи оперативно доставила его в БСМП №1.

- Его состояние оценивают как средней степени тяжести, - сообщает минздрав Омской области. - У пострадавшего зафиксирована травма груди, под вопросом перелом ребер. Сейчас его обследуют врачи.