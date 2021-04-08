В Омске школьник подорвался на гранате

СК начал проверку по факту получения травм девятилетним мальчиком в городе Омске. В руках у ребенка сдетонировала граната Ф-1.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

По предварительным данным, школьник гостил в доме у бабушки с дедушкой и нашел боеприпас. Из любопытства он дернул за чеку, и снаряд сдетонировал. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмами. Угрозы для его жизни нет, врачи обещают выписать мальчика через несколько дней.

Правоохранительные органы выясняют, каким образом граната Ф-1 оказалась в доме у четы пенсионеров. Ее осколки отправлены на экспертизу. Дедушка пострадавшего пояснил, что несколько лет назад нашел снаряд на свалке. Пенсионер подумал, что граната учебная, и взял ее с собой.