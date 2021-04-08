Экс-главу УГИБДД по Новгородской области приговорили к 7,5 годам колонии

Новгородский районный суд вынес приговор по делу бывшего начальника регионального управления ГИБДД Владимира Лонского. Как сообщили "РГ" в пресс-службе суда - вердикт - 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Напомним, Владимир Лонской был арестован в сентябре прошлого года. Тогда же лишен должности.

Начальника управления ГИБДД по Новгородской области обвинили в двух случаях получения взяток, сообщают в региональной прокуратуре. В частности, судили Лонского за то, что в феврале 2019 года он организовал сопровождение машинами ГИБДД частного крупногабаритного груза. За это руководитель управления, по версии следствия, получил 300 тысяч рублей и бутылку коньяка, стоимость которой составляла четыре тысячи рублей.

Второй эпизод имел место в мае 2019 года, когда при строительстве гаража в городе Сольцы высокопоставленный полицейский получил 21 кубометр асфальтобетонной крошки. В следствии посчитали, что это взятка, полученная строительной компанией за беспрепятственное выполнение дорожных работ.

В СК по Новгородской области отмечают, что оперативная информация, касающаяся Лонского, была получена по линии ФСБ.

Лонский не только приговорен к реальному сроку лишения свободы, также он должен выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей. Кроме того, в течение пяти лет после освобождения он не сможет претендовать на административно-хозяйственные должности.