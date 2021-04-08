Бастрыкин поручил проверить гибель девочки от отравления на Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел сегодня прием граждан в режиме видеоконференц-связи. В ходе совещания глава ведомства поручил сотрудникам следственного управления по Краснодарскому краю проконтролировать расследование гибели пятилетней девочки от отравления в городе Тимашевске. Информация об этом размещена на официальном сайте СКР.

Такое указание было дано после того, как родители погибшего ребенка подали жалобу главе СК на некачественно проведенную судмедэкспертизу - до сих пор не установлены точные причины смерти девочки. Также, по словам родителей, врачи не приняли достаточных мер к спасению жизни их дочери и упустили время.

Как ранее писала "РГ", семья из четырех человек попала в центральную районную больницу Тимашевска после обычного обеда. Взрослых и двух детей доставили в реанимацию с явными признаками тяжелой интоксикации - тошнота, высокая температура и озноб. К сожалению, пятилетняя девочка скончалась. Эксперты исследовали продукты, взятые в местном магазине и на кухне семьи, и выявили в некоторых из них стафилококк и кишечную палочку. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Александр Бастрыкин поручил следователям проверить доводы родителей в рамках назначенной экспертизы в независимых экспертных организациях. К работе подключился Судебно-экспертный центр СК. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.