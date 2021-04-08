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08.04.2021 18:28
Рубрика: Происшествия

За взятку 7,5 млн рублей арестован начальник следствия УМВД Симферополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте подозреваемого в крупной взятке в размере 7,5 миллиона рублей начальника следственного управления УМВД России по городу Симферополю. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
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Как ранее сообщала "РГ", в феврале 2021 года высокопоставленный полицейский следователь получил через знакомых "деловое предложение" от предпринимателя, который хотел избежать уголовной ответственности за мошенничество в составе организованной группы. Глава следственного управления МВД по Симферополю потребовал за эту услугу 7,5 миллиона рублей. Но оперативники регионального УФСБ РФ задержали подозреваемого во время передачи денег в одном из кафе Симферополя.

- В рамках следствия проведен обыск в СУ УМВД России по Симферополю, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - Проводится комплекс других следственных действий для установления обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы.

Поскольку по 447-й статье УПК РФ дело задержанного должно расследоваться в особом порядке, его контролирует руководитель ГСУ СКР Владимир Терентьев, который лично возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По ней предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Киевский районный суд Симферополя сегодня удовлетворил ходатайство следователя об избрании сотруднику полиции меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2021 года.

- Ходатайство об аресте следователь мотивировал тем, что подозреваемый обвиняется в умышленном преступлении против интересов государственной службы, относящемся к категории особо тяжких, - пояснили в пресс-службе суда. - Также суд принял во внимание, что М. может использовать свои связи для оказания давления на свидетелей по уголовному делу, может скрыться от органов или уничтожить предметы и документы, представляющие интерес для органа предварительного следствия.

Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток.

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