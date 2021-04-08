На Среднем Урале возбудили дело после бунта в колонии

После беспорядков в исправительной колонии строгого режима № 47 Каменска-Уральского возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (часть 1 статья 321 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, вечером 28 марта 2021 года несколько осужденных применяли насилие и угрожали другим заключенным. Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН по региону, осужденные заявляли о якобы нарушении своих прав, они пытались с помощью шантажа манипулировать сознанием общественности через родственников и СМИ.

- Эти осужденные - рецидивисты, отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления: нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, разбой, грабеж, мошенничество в крупном размере, - говорится в сообщении.

Другие заключенные разбили 20 камер видеонаблюдения. В их действиях усматривают признаки умышленного повреждения имущества (статья 167 УК РФ). Следователям отправлены видеоматериалы, на которых запечатлены незаконные действия.

Следователи допрашивают осужденных и сотрудников колонии, назначили экспертизы, истребовали необходимую документацию, которую сейчас анализируют. В частности, запросили характеристики заключенных. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сейчас ситуация в колонии удовлетворительная, контролируемая.

Напомним, ранее в региональном ГУФСИН сообщили, что фактов о массового членовредительства в колонии не было: восемь человек нанесли себе легкие увечья с целью демонстративно-шантажных действий. Всем этим осужденным быстро оказали медпомощь.