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Что делать, если взломали WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
09.04.2021,  
12:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В начале недели пользователей WhatsApp предупредили о новой опасности: мошенники пытаются "увести" учетные записи, присылая сообщения от имени близких людей и пользователей из списка контактов.

Фото: istock

Несмотря на предупреждения, многие люди наверняка столкнулись с кражей аккаунтов в WhatsApp. Что делать если учетная запись попала в чужие руки?

Первым делом, советуют эксперты, необходимо предупредить всех друзей и близких через другие каналы связи, что ваш аккаунт взломан - чтобы они были в курсе и не пересылали мошенникам коды из SMS и другую конфиденциальную информацию.

Затем нужно попытаться вновь войти в свой аккаунт, указав номер телефона и шестизначный код, который придет в SMS. В этом случае с высокой вероятностью мошенника "выкинет" автоматически.

Однако не исключено, что зломышленник, войдя в чужой аккаунт, настроил двухэтапную проверку, которую сам владелец номера включить не успел или забыл. В этом случае рекомендуется подождать семь дней, а затем вновь повторить попытку входа. При этом, независимо от того, был ли введен дополнительный пароль двухэтапной проверки или нет, злоумышленник будет отключен от учетной записи, если владелец введет шестизначный код из SMS.

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Между тем получить доступ к учетной записи WhatsApp гораздо проще, чем кажется - достаточно на новом устройстве при регистрации ввести номер жертвы и затем подглядеть на экран ее смартфона - если предпоказ сообщений в уведомлениях не заблокирован, то там будет виден проверочный код из шести цифр. Поэтому предварительный просмотр сообщений на экране уведомлений лучше отключить.

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