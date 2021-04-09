Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 21, ст. 2525) следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 10.4 слова "от трех тысяч до четырех тысяч рублей" заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч рублей";

2) в абзаце втором статьи 10.5 слова "от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей" заменить словами "от трех тысяч до четырех тысяч рублей", слова "от трех тысяч до четырех тысяч рублей" заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч рублей", слова "от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей" заменить словами "от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей";

3) в абзаце втором статьи 10.51 слова "от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей" заменить словами "от трех тысяч до пяти тысяч рублей".

Президент Российской Федерации В. Путин