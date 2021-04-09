Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 70-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и статью 9 Федерального закона "О производственных кооперативах""

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1999, N 8, ст. 973; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2007, N 27, ст. 3213; 2009, N 29, ст. 3642; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 17, ст. 2474; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5115; 2020, N 29, ст. 4506) следующие изменения:

1) в пункте 11 статьи 4 слово "пяти" заменить словом "трех";

2) абзац шестой статьи 6 после слова "кредиты" дополнить словом "(займы)";

3) пункт 3 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"принимает решение о вступлении кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов.";

4) подпункт 9 пункта 2 статьи 20 после слова "кредитов" дополнить словом "(займов)";

5) пункт 9 статьи 24 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) выписка из реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива о количественном и персональном составах членов кооператива и ассоциированных членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания;";

6) в статье 26:

а) пункт 2 после слов "из числа членов кооператива" дополнить словами "- физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц - членов кооператива";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Правление кооператива с числом членов кооператива не более 100 состоит из трех человек, с числом членов кооператива более 100 - из пяти человек, если большее число членов правления кооператива не предусмотрено уставом кооператива.";

в) подпункт 6 пункта 4 после слова "кредитов" дополнить словом "(займов)";

7) абзац пятый пункта 3 статьи 28 дополнить словом "(займ)";

8) пункт 1 статьи 29 после слов "из числа членов кооператива" дополнить словами "- физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц - членов кооператива";

9) пункт 8 статьи 30 после слова "кредита" дополнить словом "(займа)";

10) пункт 9 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:

"Ревизионный союз, исключенный из единого реестра ревизионных союзов и ревизоров-консультантов саморегулируемой организации и не включенный в течение трех месяцев в единый реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов данной или иной саморегулируемой организации, утрачивает право на ревизионную деятельность и обязан исключить из своего наименования слова "ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов", а также слова, производные от таких слов и словосочетаний.";

11) в пункте 1 статьи 32 слово "трех" заменить словом "двух";

12) пункт 12 статьи 35 после слова "кредиты" дополнить словом "(займы)";

13) абзац четвертый пункта 7 статьи 37 после слова "кредитов" дополнить словом "(займов)";

14) статью 39 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. В реестре членов кооператива и ассоциированных членов кооператива содержится информация:

1) о персональном составе членов кооператива и ассоциированных членов кооператива на текущую дату;

2) о стоимости паевого взноса и приращенного пая членов кооператива;

3) о стоимости паевого взноса ассоциированных членов кооператива;

4) иная информация (при необходимости).";

15) в статье 41:

а) в пункте 4 слова "актом и разделительным балансом, в которых должны" заменить словами "актом, в котором должны";

б) в пункте 5 слова "и разделительный баланс утверждаются" заменить словом "утверждается", слово "представляются" заменить словом "представляется";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного кооператива, созданные в результате реорганизации такого кооператива юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кооператива перед его кредиторами.";

16) в статье 42:

а) в пункте 4 слова "сельскохозяйственных организаций" исключить;

б) в пункте 5:

в абзаце первом слово "обязано" заменить словами "либо ликвидационная комиссия кооператива обязаны";

в абзаце четвертом слова "предупреждению несостоятельности (банкротства)" заменить словами "восстановлению платежеспособности";

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. В случае, если по итогам рассмотрения правлением кооператива либо ликвидационной комиссией кооператива в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи заключения ревизионного союза, членом которого является кооператив, о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива принято решение о целесообразности обращения в арбитражный суд с заявлением о признании кооператива банкротом, правление кооператива либо ликвидационная комиссия кооператива направляет указанное обращение в арбитражный суд. При наличии в кооперативе наблюдательного совета решение о целесообразности обращения в арбитражный суд с заявлением о признании кооператива банкротом принимается с одобрения наблюдательного совета.";

г) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае принятия предусмотренного пунктом 51 настоящей статьи решения о целесообразности обращения в арбитражный суд с заявлением о признании кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о признании кооператива банкротом правление кооператива либо ликвидационная комиссия кооператива должны созвать общее собрание членов кооператива, на котором обязаны:";

17) в статье 44:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого кооператива распределяется между членами кооператива и ассоциированными членами кооператива в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляется выплата ассоциированным членам кооператива стоимости внесенных ими взносов и невыплаченных им дивидендов;

2) во вторую очередь осуществляется выплата членам кооператива стоимости внесенных ими дополнительных паевых взносов и дополнительных взносов, внесенных ими в порядке субсидиарной ответственности;

3) в третью очередь осуществляется выплата членам кооператива стоимости внесенных ими обязательных паевых взносов;

4) в четвертую очередь осуществляется выплата членам кооператива и ассоциированным членам кооператива стоимости имущества, оставшегося после выплат, произведенных в первую - третью очереди, при этом стоимость такого имущества распределяется между членами кооператива и ассоциированными членами кооператива пропорционально внесенным ими паевым взносам.";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Требования по выплатам каждой последующей очереди удовлетворяются только после полного удовлетворения требований по выплатам предыдущей очереди. В случае, если имущества ликвидируемого кооператива, стоимость которого подлежит выплате в соответствии с требованиями, относящимися к одной очереди, недостаточно для полного удовлетворения указанных требований, такое имущество распределяется между лицами, заявившими данные требования, пропорционально этим требованиям.".

Статья 2

Абзац второй пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 8 мая 1996 года N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 20, ст. 2321) изложить в следующей редакции:

"Пай члена кооператива, за исключением члена сельскохозяйственного производственного кооператива, состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда). Состав пая члена сельскохозяйственного производственного кооператива (ассоциированного члена такого кооператива) устанавливается Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".".

Президент Российской Федерации В. Путин