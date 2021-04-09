Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

В абзаце третьем части третьей статьи 33 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2016, N 27, ст. 4295; 2019, N 23, ст. 2921) слова "гаражного бокса," исключить.

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1999, N 16, ст. 1937; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3446, 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 40, ст. 5322; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8461; 2019, N 49, ст. 6967) следующие изменения:

1) в пункте 8 части первой статьи 14 слова "внеочередное вступление в гаражно-строительные кооперативы" заменить словами "внеочередное обеспечение земельными участками для строительства гаражей для собственных нужд";

2) в пункте 10 статьи 17 слово "коллективных" исключить.

Статья 3

В подпункте "г" пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 50, ст. 5279; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7043; 2013, N 52, ст. 6971; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5114; 2021, N 1, ст. 44) слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд".

Статья 4

Часть восьмую статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2001, N 33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607; 2014, N 49, ст. 6928; 2018, N 1, ст. 61; 2019, N 29, ст. 3851) изложить в следующей редакции:

"Инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.".

Статья 5

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 30, ст. 3597; 2014, N 26, ст. 3377; 2018, N 27, ст. 3947; N 32, ст. 5134; 2019, N 52, ст. 7820) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3933 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) возведение гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.";

2) главу V6 дополнить статьей 3936-1 следующего содержания:

"Статья 3936-1. Использование гражданами земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства

1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется на основании утверждаемой органами местного самоуправления поселений, городских округов или муниципальных округов, а на межселенных территориях органами местного самоуправления муниципальных районов схемы размещения таких объектов в порядке, определенном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату, порядок определения которой устанавливается:

1) Правительством Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

3) органом местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

3. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть установлен перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

4. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бесплатно.";

3) в пункте 1 статьи 65 слова "и арендная плата" заменить словами ", арендная плата, а также иная плата, предусмотренная настоящим Кодексом".

Статья 6

Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2003, N 28, ст. 2875; N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 17, ст. 1782; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4009; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2281, 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6418, 6427; 2010, N 30, ст. 3999; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 29, ст. 4300; N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866, 2881; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 72; N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3369; 2016, N 22, ст. 3097; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4267, 4287, 4294, 4306; 2017, N 25, ст. 3593; N 27, ст. 3938, 3940; N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 1, ст. 90; N 32, ст. 5134; N 53, ст. 8464; 2019, N 18, ст. 2224; N 31, ст. 4426; N 44, ст. 6179; N 52, ст. 7773; 2020, N 29, ст. 4504; N 31, ст. 5013) дополнить статьей 37 следующего содержания:

"Статья 37

1. Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей осуществляется в порядке, установленном главой V1 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (далее в настоящей статье - Градостроительный кодекс Российской Федерации), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в следующих случаях:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

3. На отношения, регулируемые пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются положения подпункта 4 пункта 3 статьи 113, подпункта 6 пункта 1, пунктов 2, 10, 101 статьи 3915, подпунктов 8, 14 и 20 статьи 3916, подпункта 4 пункта 1 статьи 3917 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 2 настоящей статьи, заявитель отдельно указывает, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка прилагаются документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям, схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка прилагаются:

документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем настоящего пункта, вместо данного документа к заявлению могут быть приложены один или несколько документов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 5 настоящей статьи.

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 392 Земельного кодекса Российской Федерации (далее в настоящей статье - уполномоченный орган), не вправе требовать указанный документ от заявителя и самостоятельно запрашивает необходимые сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

7. Порядок предоставления земельных участков, установленный пунктами 2 - 4 и 6 настоящей статьи, распространяется также на граждан, прекративших членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. При этом в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

8. К заявлению гражданина о предоставлении в соответствии с настоящей статьей земельного участка, на котором расположен гараж, наряду с документами, предусмотренными настоящей статьей, прилагается технический план указанного гаража.

В случае, если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется. Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка осуществляется после государственного кадастрового учета указанного земельного участка не позднее двадцати рабочих дней со дня направления заявителем в адрес уполномоченного органа технического плана гаража, расположенного на указанном земельном участке.

9. Граждане, использующие гаражи, собственники гаражей вправе использовать земельные участки, предназначенные для общего пользования, для прохода и проезда к гаражам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ указанных лиц к данным объектам.

10. Не допускается требовать от заявителя иные документы, за исключением документов, предусмотренных настоящей статьей.

11. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен перечень документов, которые могут быть представлены гражданином для подтверждения соответствия земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, в случае отсутствия у гражданина документов, предусмотренных пунктами 5-7 настоящей статьи, подтверждающих такое соответствие. При этом требование дополнительных документов при наличии у гражданина документов, предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

12. В принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 2 настоящей статьи, наряду с основаниями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, должно быть отказано, если данный гараж в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

13. В принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 2 настоящей статьи, при отсутствии иных оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и пунктом 12 настоящей статьи, не может быть отказано только на основании отсутствия в градостроительном регламенте, утвержденном применительно к территориальной зоне, в границах которой находится гараж, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусматривающего возможность размещения гаражей в границах такой территориальной зоны, либо на основании того, что испрашиваемый земельный участок предоставлен гаражному кооперативу. В решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка указывается вид разрешенного использования земельного участка, предусматривающий возможность размещения гаража.

14. Гражданин вправе в порядке, предусмотренном настоящей статьей, приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его фактическом пользовании и на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если такой земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

15. В порядке, предусмотренном настоящей статьей, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина, указанного в настоящей статье. В этом случае для предоставления земельного участка таким наследником должны быть представлены документы наследодателя, предусмотренные настоящей статьей, а также свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество данного гражданина.

16. В порядке, предусмотренном настоящей статьей, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, может быть также предоставлен гражданину, приобретшему такой гараж по соглашению от лица, указанного в пункте 2 настоящей статьи. В этом случае для предоставления земельного участка таким гражданином должны быть представлены документы, предусмотренные настоящей статьей, а также документы, подтверждающие передачу ему гаража.

17. В случае, если земельный участок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, предоставлен гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, согласие таких кооператива или организации на образование земельного участка, подлежащего предоставлению гражданину, использующему расположенный на нем гараж, не требуется, при этом право таких кооператива или организации на образуемый земельный участок прекращается одновременно с предоставлением гражданину такого земельного участка, а право таких кооператива или организации на исходный земельный участок в измененных границах сохраняется.

18. Положения настоящей статьи не регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием гражданами и юридическими лицами гаражей:

1) являющихся объектами вспомогательного использования по отношению к объектам индивидуального жилищного строительства, садовым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения, в том числе предназначенных и (или) используемых для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке транспортных средств;

2) предназначенных для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности государственных органов, их территориальных органов, органов местного самоуправления, организаций, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, а также транспортных организаций;

3) находящихся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также подземных гаражей;

4) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

19. В случае, если земельные участки, указанные в настоящей статье, являются ограниченными в обороте, такие земельные участки по правилам настоящей статьи подлежат предоставлению гражданам в аренду с установлением арендной платы в размере не выше размера земельного налога за соответствующий земельный участок.

20. Наряду со случаями, предусмотренными настоящей статьей и другими федеральными законами, гражданин вправе приобрести в порядке, предусмотренном статьей 3920 Земельного кодекса Российской Федерации, бесплатно в собственность земельный участок (за исключением случаев, если такой земельный участок не может быть предоставлен в собственность в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, находящийся в собственности данного гражданина и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.".

Статья 7

В пункте 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6452; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3406; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861; 2019, N 49, ст. 6967) слова "внеочередное вступление в гаражно-строительные кооперативы" заменить словами "внеочередное обеспечение земельными участками для строительства гаражей для собственных нужд".

Статья 8

В части восьмой статьи 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 27, ст. 3438; 2016, N 27, ст. 4295; 2019, N 23, ст. 2921; N 29, ст. 3857) слова "гаражного бокса," исключить.

Статья 9

В абзаце втором пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2005, N 30, ст. 3098; 2014, N 26, ст. 3377; 2016, N 27, ст. 4287; 2018, N 1, ст. 31) слова "индивидуального гаражного строительства" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2881; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 29, ст. 3611; 2012, N 10, ст. 1156) следующие изменения:

1) в статье 11 слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд";

2) в части 1 статьи 12 слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд".

Статья 11

В части 2 статьи 9 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2008, N 30, ст. 3597, 3599; 2017, N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 53, ст. 8464) слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд".

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2283; N 52, ст. 6410; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4083; 2014, N 45, ст. 6145; N 52, ст. 7558; 2015, N 9, ст. 1193; 2016, N 1, ст. 72; N 18, ст. 2495; N 27, ст. 4294; 2018, N 10, ст. 1437; 2019, N 31, ст. 4426) следующие изменения:

1) в части 7 статьи 36 слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд";

2) в части 3 статьи 47 слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд".

Статья 13

В части 6 статьи 13 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1651; 2019, N 52, ст. 7773) слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаража для собственных нужд".

Статья 14

В части 7 статьи 26 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 52) слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаража для собственных нужд".

Статья 15

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4796, 4829; 2018, N 10, ст. 1437; N 32, ст. 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 25, ст. 3170; N 31, ст. 4426; 2020, N 29, ст. 4512; N 50, ст. 8049; 2021, N 1, ст. 57) следующие изменения:

1) пункт 9 части 5 статьи 8 после слов "садовый дом" дополнить словом ", гараж";

2) в статье 49:

а) в наименовании слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаража для собственных нужд";

б) в части 1 слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаража для собственных нужд";

3) статью 70 дополнить частями 23 - 27 следующего содержания:

"23. Государственная регистрация права собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ, и который предоставлен в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" гражданину в собственность бесплатно, осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража (в случае, если ранее его государственный кадастровый учет не был осуществлен) и государственной регистрацией права собственности данного гражданина на такой гараж, которые осуществляются по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших данному гражданину указанный земельный участок. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления после государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок, государственного кадастрового учета гаража (в случае, если ранее его государственный кадастровый учет не был осуществлен) и государственной регистрации права собственности гражданина на гараж обязан передать собственнику указанных объектов выданные в соответствии с частью 1 статьи 28 настоящего Федерального закона выписки из Единого государственного реестра недвижимости об указанных объектах недвижимости.

24. В случае, если земельный участок, указанный в части 23 настоящей статьи, является ограниченным в обороте и в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" предоставлен гражданину в аренду, государственная регистрация договора аренды такого земельного участка осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража (в случае, если ранее его государственный кадастровый учет не был осуществлен) и государственной регистрацией права собственности данного гражданина на такой гараж, которые осуществляются по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших данному гражданину указанный земельный участок.

25. Заявление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, указанное в части 23 или 24 настоящей статьи, должно быть подано таким органом в течение пяти рабочих дней с момента принятия таким органом решения о предоставлении земельного участка гражданину в собственность бесплатно или с момента подписания договора аренды земельного участка его сторонами. В случае, если в указанный срок заявление не подано соответствующим органом, с таким заявлением гражданин вправе обратиться самостоятельно.

26. В целях реализации положений части 23 настоящей статьи межевой план земельного участка и технический план гаража могут быть подготовлены на основании решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В случае, если земельный участок, указанный в части 25 настоящей статьи, является образованным, для подготовки технического плана расположенного на нем гаража предоставление правоустанавливающих или иных документов на данные земельный участок и (или) гараж не требуется.

27. Положения частей 23 - 26 настоящей статьи не применяются в части направления заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности в отношении гаража, а также в отношении подготовки технического плана такого гаража в случае, если указанный гараж не является объектом капитального строительства, либо в случае, если право собственности на такой гараж было зарегистрировано ранее.".

Статья 16

В пункте 2 статьи 7 Федерального закона от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2495; 2017, N 1, ст. 43; N 31, ст. 4796; 2018, N 53, ст. 8429; 2019, N 29, ст. 3861; 2021, N 1, ст. 33) слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаража для собственных нужд".

Статья 17

В части 13 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5133; 2019, N 31, ст. 4426; 2020, N 50, ст. 8049) слова "индивидуального гаражного" заменить словами "строительства гаражей для собственных нужд".

Статья 18

1. Одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о помещениях в здании или сооружении, признаются самостоятельными зданиями. Внесение соответствующих изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости осуществляется путем указания на вид объекта "здание" и на его назначение "гараж" на основании заявления:

1) исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 392 Земельного кодекса Российской Федерации, по месту нахождения такого гаража;

2) собственника такого гаража;

3) гражданина, которому предоставлен земельный участок, занятый таким гаражом;

4) лица, уполномоченного решением общего собрания членов гаражного кооператива, членом которого является гражданин, использующий такой гараж.

2. При внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в соответствии с частью 1 настоящей статьи:

1) здания или сооружения, в которых в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости были расположены указанные помещения, снимаются с государственного кадастрового учета при условии, что права на эти здания или сооружения не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2) сведения о назначении или наименовании указанных помещений исключаются из Единого государственного реестра недвижимости.

3. Органы местного самоуправления поселений, городских округов или муниципальных округов вправе осуществлять мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих расположенные в границах соответствующих муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и оказывать содействие гражданам в приобретении прав на них и на земельные участки, на которых расположены гаражи. Состав указанных мероприятий и порядок их осуществления устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Мероприятия, направленные на выявление указанных лиц и оказание содействия гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, вправе осуществлять органы местного самоуправления муниципальных районов. Органы местного самоуправления поселений, городских округов или муниципальных округов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе обеспечить выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении объектов, указанных в настоящей части. При этом отсутствие прав на указанные объекты не является препятствием для выполнения кадастровых работ или комплексных кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета указанных объектов на основании документов, подготовленных по результатам таких работ.

4. Для целей настоящего Федерального закона понятия "гаражный кооператив", "гаражно-строительный кооператив" и "гаражный потребительский кооператив" признаются равнозначными. Особенности создания и деятельности гаражного кооператива, гаражно-строительного кооператива или гаражного потребительского кооператива определяются законом о гаражных объединениях.

5. Объекты, созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, которые в соответствии с правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами либо в соответствии с записями Единого государственного реестра недвижимости имеют наименование или назначение "гаражный бокс", признаются гаражами.

6. В предусмотренную статьей 3936-1 Земельного кодекса Российской Федерации схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, могут быть включены гаражи, являющиеся некапитальными сооружениями, возведенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также места стоянки для технических и других средств передвижения инвалидов, предоставленные им до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

7. В период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган местного самоуправления не вправе принимать решения, предусмотренные пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. В целях обеспечения оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, на территориях субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя нормативными правовыми актами указанных субъектов Российской Федерации могут быть установлены особенности предоставления земельных участков гражданам, указанным в пункте 2 статьи 37 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

Статья 19

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин