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09.04.2021 18:26
Рубрика: Коммерческий транспорт

Какими будут грузовики будущего

Текст: Борис Захаров
К 2024 году по дорогам России должны поехать автомобили с "автопилотом", значительную часть которых составят грузовики и фургоны. Комплекс мероприятий, предусматривающий коммерческую эксплуатацию ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств), в отдельных субъектах РФ уже реализуется.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бесспорным преимуществом роботизированных грузовиков и фургонов является их "неутомимость". Даже если мы имеем дело с полуавтономным транспортом (с адаптивным круиз-контролем, системами контроля рядности, помощи при перестроении, мониторинга слепых зон и дорожных знаков), это серьезно облегчает работу профессионального водителя и повышают безопасность езды. Осталось довести автопилот до ума (обеспечить работоспособность таких систем в дождь, снег, жару, на горных трассах), доработать юридическую базу и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Платунинг

На стадии внедрения находится такая интересная разновидность автономного вождения, как "платунинг" - движение беспилотного каравана фур за ведущим грузовиком. Именно в таком формате в апреле прошлого года по труднопроходимой местности в Ямало-Ненецком автономном округе прошли испытания беспилотных КамАЗов, умеющих "видеть" препятствия и дорожные знаки, ориентироваться в пространстве и выполнять маневры.

В рамках тестирования водитель-оператор вел за собой по заданному маршруту от трех до пяти автономных машин, снабженных набором радаров, лидаров (лазерные дальномеры и сонары) и видеокамер. Ведомые автомобили успешно повторяли траекторию ведущего и контролировали окружающую обстановку, проехав таким образом почти 3 тыс. км. Серийное производство таких КамАЗов планируется начать в 2022 году.

В поле на автопилоте

На массовой основе автопилотируемая техника уже применяется в сельском хозяйстве. К примеру, четыре года назад компания Cognitive Agro Pilot протестировала три автономных комбайна, а к прошлом году в российских агрохозяйствах работало уже 350 таких машин.

Фото: Викимедиа
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Система управления обеспечивает здесь автоматическое движение комбайна по кромке поля, по рядку (форма высадки отдельных культур) и по валку (скошенная и сложенная в ряд сельхозкультура). Беспилотный комбайн сам видит неубранные участки, выстраивает траекторию работы и режим уборки.

Также система автоматически определяет препятствия на пути следования. В зависимости от их характера "умный" транспорт либо совершит объезд, либо попросит помощи у человека. Использование такой системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5%, сократить его потери при уборке до двух раз и снизить расход топлива на 5%.

Работа по корпоративному контракту

В ноябре 2020 года на участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) был испытан беспилотный грузовик EVO-1 на электротяге с возможностью заправки водородом.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Транспортное средство, созданное российской компанией "Эвокарго", напоминает шасси с бортовой платформой. На одном заряде беспилотник способен преодолеть 250 км, а если баки полностью заправлены водородом, это даст дополнительные 750 км пробега. Электромотор выдает 455 л.с. в штатном режиме и 906 л.с. в режиме повышенной отдачи.

Грузоподъемность составляет 3,6 т. Помимо автопилота, EVO-1 оснащен системой дистанционного мониторинга и управления, позволяющей оператору наблюдать за движением автомобиля и перехватить управление в случае нештатной ситуации. В 2021 году клиенты получат несколько EVO-1 для работы на закрытых территориях.

В частности, Магнитогорский металлургический комбинат договорился об опытно-промышленной эксплуатации EVO-1 на территории предприятия. Тестовый запуск был произведен буквально недавно - 18 марта. Флот из трех беспилотных EVO-1 совершил проезд в автономном режиме с заданной скоростью, самостоятельно отслеживая дорожные знаки и разметку. Недочетов во время движения "зеленого" беспилотника выявлено не было.

Серийная беспилотная "ГАЗель" почти готова

Группа ГАЗ уже не первый год демонстрирует на различных выставках автономный LCV "Газель Next". В апреле же прошлого года возможности фургона с автопилотом были продемонстрированы на участке полигона НАМИ, имитирующем городскую среду.

Фото: Валерий Карташов
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Автомобиль с точностью передвигался по заданному маршруту, делал необходимые остановки, замедлял скорость перед препятствием, и, что существенно, выполнял те же задачи в темное время суток, в снег, дождь и при отсутствии дорожной разметки.

В сентябре того же года фургон "Газель Next" на автопилоте впервые в качестве тестового проекта доставил фрукты и овощи из Владимира в Москву. Движение осуществлялось ночью, оператор страховал автомобиль и в одном случае был вынужден экстренно перехватить управление.

Еще через месяц беспилотная "ГАЗель Next" совершила ряд рейсов по внутрипромысловым дорогам Южно-Приобского месторождения уже в опытно-промышленном режиме. Контроль за беспилотником велся через специальное приложение удаленным оператором.

Сколько ждать автономности

В минувшем марте правительство утвердило разработанный Минтрансом РФ комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне.

Реализация мероприятий позволит создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс в период с 2021 года по 2024 годы.