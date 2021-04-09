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09.04.2021 12:14
Рубрика: В мире

Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его сербский коллега Никола Селакович проведут 16 апреля переговоры в Москве, сообщила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Фото: Andrej ISAKOVIC / AFP
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Приглашение посетить Россию было озвучено Лавровым во время визита в Белград 15 декабря 2020 года.

Никола Селакович стал министром иностранных дел Сербии в конце октября прошлого года, и предстоящий визит станет его первым приездом в Москву в новой должности.

В середине марта этого года Селакович провел беседу с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко, на которой подчеркнул исключительную важность стратегического партнерства между Сербией и Россией.

Сотрудничество между двумя странами развивается по многим направлениям, в том числе речь идет о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на базе сербского Института вирусологии и вакцин "Торлак". Предполагается, что производство может начаться до 20 мая.

В мире Европа Сербия Правительство МИД

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