Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его сербский коллега Никола Селакович проведут 16 апреля переговоры в Москве, сообщила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Приглашение посетить Россию было озвучено Лавровым во время визита в Белград 15 декабря 2020 года.

Никола Селакович стал министром иностранных дел Сербии в конце октября прошлого года, и предстоящий визит станет его первым приездом в Москву в новой должности.

В середине марта этого года Селакович провел беседу с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко, на которой подчеркнул исключительную важность стратегического партнерства между Сербией и Россией.

Сотрудничество между двумя странами развивается по многим направлениям, в том числе речь идет о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на базе сербского Института вирусологии и вакцин "Торлак". Предполагается, что производство может начаться до 20 мая.