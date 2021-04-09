Люблю, ревную, ненавижу…

"Grand канкан". Реж. Михаил Косырев-Нестеров. В ролях Елена Зайцева, Павел Иванов, Яна Иванова, Александра Кимаева. 130 мин. 16+

Автор фильма Михаил Косырев-Нестеров увлекся театром "Московская оперетта", стал там завсегдатаем. Познакомился с его звездами, те рассказали ему некоторые подробности своей закулисной жизни. Режиссеру они показались интересными, он написал на их основе сценарий и предложил артистам сыграть самих себя. Так возник этот фильм, где контрапунктом проходят сцены из блестящих спектаклей театра, а суть составляют истории любви, измен и ревности, сценических триумфов и крахов в семье - всего того, что не видит зритель нарядного музыкального театра.

Это игровое кино выросло из наблюдений за реальной закулисной жизнью, многое снято документально. Режиссер и оператор в буквальном смысле слова поселились в театре, ручной камерой снимая его закулисье, фрагменты репетиций и спектаклей, неприхотливые актерские посиделки, его звезд, дирижеров, костюмеров - будничную жизнь огромного комбината по производству развлекательных шоу. Потом эти кадры вошли в игровую ткань картины, сообщив ей документальную достоверность. Вступительный титр обещает истории "реальных событий, участники которых согласились стать героями фильма". Но, разумеется, рассказ пойдет не о пикантных коллизиях закулисья - итогом картины станет новое, очень близкое, как бы лично пережитое ощущение актерской профессии, этого двойного существования между безмятежностью сверкающих подмостков и реальностью собственных жизней с их неразрешимыми конфликтами и трагическими утратами. Здесь контрасты максимальны: романтическая вздрюченность какого-нибудь Фанфана-Тюльпана - и распад ушедшей любви, премьерное ликование - и потеря близкого человека, лучезарное музыкальное пиршество - и мрак зашедшей в тупик души. И все это - рядом, две параллельные, независимо протекающие жизни, сплавленные в судьбе одного человека - артиста.

В игровых сценах документальный стиль продолжается, и уже трудно понять, что идет от сценария, а что - от реальности и актерской импровизации. В главных ролях звезды Московской оперетты, обнаружившие серьезное драматическое мастерство. В какой-то мере это новое открытие знаменитых имен: "легкий жанр" просто не требует таких сторон талантов. Имена героев совпадают с именами исполнителей: мы смотрим истории реальных Яны и Павла Ивановых, Елены Зайцевой с ее волшебным голосом…

Фильм успел объездить полсвета и получить около двух десятков призов, включая несколько Гран-при, на международных фестивалях. Михаил Косырев-Нестеров - самый европейский из наших режиссеров, работающий всегда в копродукции и взращенный на стилистике европейского кино. Его предыдущий фильм "Поездка к матери" был снят в Провансе с французской звездой Адель Экзаркопулос и тоже взял множество международных призов, включая Гран-при онлайн-фестиваля "Дубль дв@".

Жених. Невеста. Селедка. Реж. Дмитрий Ендальцев. В ролях Михаил Евланов, Павел Юдин, Павел Чинарев. 25 мин. 16+

Дмитрий Ендальцев - актер, известный по фильмам "Конец сезона", "Блокбастер", сериалам "Доктор Рихтер", "Последний министр". Недавно он поступил на Высшие режиссерские курсы, перед нами его учебный фильм. Тема, которая волнует автора - человеческие предрассудки. "Люди вечно судачат о том, кто как выглядит, кто какой ориентации и т.д., - говорил он в одном из интервью. - Я убежден, что люди имеют право выбирать ту жизнь, какую выбирают - стиль одежды, косметику, манеру поведения и разговора, цвет волос… они имеют на это право. Потому что это их жизнь, и никто не может им указывать, что в ней должно быть так, а что - иначе".

Парень возвращается из города в родную деревню, где его встречает только неприязнь сограждан: уж слишком он на них стал не похож. И прическа его какая-то подозрительная. Чего он там, в этом городе, нахватался? И пошла по деревне нехорошая молва…