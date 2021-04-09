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09.04.2021 12:51
Рубрика: Экономика

Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей

Текст: Ирина Алпатова

Минцифры заключило контракт на доработку портала Госуслуг стоимостью 460 миллионов рублей. Подрядчиком стал Ростелеком. Ему предстоит проанализировать целевую аудиторию платформы, доработать ее интерфейс, улучшить интерактивные формы, а также доработать мобильные приложения Госуслуг.

Фото: iStock
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Обновленный портал будет запущен в середине мая 2021 года, рассказал накануне замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев. Платформа с марта доступна в бета-версии по ссылке с главной страницы действующего портала.

У обновленного портала будет более "дружелюбный" интерфейс и "умный" помощник робот Макс, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Также порталу увеличат мощности. Технические простои не будут превышать одной минуты в течение недели, сообщил Огуряев.

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