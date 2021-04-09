Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей

Минцифры заключило контракт на доработку портала Госуслуг стоимостью 460 миллионов рублей. Подрядчиком стал Ростелеком. Ему предстоит проанализировать целевую аудиторию платформы, доработать ее интерфейс, улучшить интерактивные формы, а также доработать мобильные приложения Госуслуг.

Обновленный портал будет запущен в середине мая 2021 года, рассказал накануне замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев. Платформа с марта доступна в бета-версии по ссылке с главной страницы действующего портала.

У обновленного портала будет более "дружелюбный" интерфейс и "умный" помощник робот Макс, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Также порталу увеличат мощности. Технические простои не будут превышать одной минуты в течение недели, сообщил Огуряев.