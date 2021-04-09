Подавать документы на регистрацию авто через портал госуслуг стали чаще

Количество обращений в ГИБДД для регистрации транспорта через портал Госуслуг в прошлом году увеличилось. При этом сократилось количество обращений для сдачи сдачи экзаменов на права. Госавтоинспекция проанализировала, сколько раз обращались в ведомство через портал Госуслуг.

Всего по итогам 2020 года через Госуслуги поступило более 13,6 миллионов обращений в Госавтоинспекцию. Напомним, что на этом портале предоставляются две услуги: регистрация транспорта, а также прием экзаменов и выдача водительских удостоверений.

Если в 2019 году на регистрационные действия через портал поступило почти 8,5 миллионов обращений, то в 2020 году - 8,9 миллиона. В 2019 году на обмен прав или прием экзаменов через портал было подано 5,9 миллиона обращений. В 2020 - 4,7 миллиона. Снижение числа обращений, связанных с приемом экзаменов на право управления транспортными средствами в 2020 году, обусловлено ограничительными мерами, которые коснулись, в том числе, деятельности автошкол. Несмотря на то, что экзамены в ГИБДД принимали, многие автошколы не работали. Поэтому и желающих получить права было меньше.

В Госавтоинспекции утверждают, что, заказывая госуслуги через интернет, граждане экономят время, поскольку могут приехать в регистрационно-экзаменационное подразделение к назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную им услугу.

Вместе с тем, в ряде случаев граждане не приходят за получением заказанной ими госуслуги. Так, примерно в 12,6 процентах случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не пришли в выбранное ими подразделение Госавтоинспекции для получения услуги.

Реже, в 0,9 процентах случаев, сотрудники Госавтоинспекции вынуждены отказывать гражданам. Это происходит, например, когда обратившийся не представил необходимые документы или в данных поданного им заявления имеются расхождения информации с подтверждающими документами.

Помимо развития инструментов Единого портала, Госавтоинспекция продолжает оснащать регистрационные и экзаменационные подразделения системами так называемой "электронной очереди". Количество подразделений Госавтоинспекции, оборудованных ими, также постоянно увеличивается.

При предоставлении государственных услуг все более широко используются возможности системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Это позволяет снять с заявителя необходимость собирать бумажки по другим ведомствам. Что, в свою очередь, сокращает время на проведение необходимых проверок, отметили в Госавтоинспекции.