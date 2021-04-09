Принц Гарри вернется в Британию, чтобы проститься с дедом Филиппом

Принц Гарри намерен прилететь в Великобританию из США, чтобы проститься со своим дедом - принцем Филиппом, скончавшимся 9 апреля. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к семье принца Гарри и Меган Маркл.

По информации источника, "принц Гарри сделает все, что в его силах, чтобы вернуться на родину и побыть с родственниками".

Сможет ли полететь с ним его супруга Маркл - пока неизвестно. Она беременна вторым ребенком, и все будет зависеть от рекомендаций врачей, сказал источник.

При этом, если Гарри вернется в Великобританию, ему придется провести в самоизоляции минимум пять дней, если тест на коронавирус, сданный через пять дней после прилета, окажется отрицательным.

Принц Гарри и его супруга более года назад отказались от статуса старших членов британской королевской семьи, после чего потеряли право официально представлять королеву Елизавету II в поездках и исполнять общественные обязанности членов королевского дома.