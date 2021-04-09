Пушилин заявил о готовности Украины к масштабной войне в Донбассе

Киев готов к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, в настоящее время наступил самый острый период в конфликте на востоке Украины за последние годы.

"Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны - и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно", - рассказал он в эфире канала РБК.

Глава ДНР отметил, что даже если подобное поведение киевской власти окажется банальным "бряцанием оружием", это неоправданная тактика. На фоне нищеты Украины "тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо", пояснил он свою точку зрения.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что "освобождение" Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа мирных жителей и военнослужащих, и поэтому неприемлемо для Киева.