МВД назначило дополнительные экспертизы по аварии с блогером в Москве

Эксперты установят степень вины блогера Эдварда Била, настоящее имя которого Эдуард Билль, совершившего резонансное ДТП на Садовом кольце в Москве. МВД назначило дополнительные экспертизы по делу.

Как уже писала "Российская газета", будет проведена автотехническая экспертиза автомобиля, чтобы установить все детали происшествия. Об этом рассказал начальник следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев. Также, по его словам, эксперты установят, какие именно правила дорожного движения нарушил блогер, установят степень его вины в ДТП. По результатам экспертиз блогеру будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Игорь Яковлев также рассказал, что блогер подтверждает, что находился за рулем во время ДТП. Однако свою вину в аварии отрицает. Если следствие докажет, что он виноват, он с этим согласится. В то же время он готов возместить ущерб пострадавшим.

Озвученная ранее версия адвокатов блогера, поддерживаемая самим Билом, о том, что его подрезали, в результате чего он вылетел на встречную полосу, проверяется по камерам видеонаблюдения.

Впрочем, на видео, размещенном департаментом транспорта столицы, никакого подрезавшего блогера автомобиля не видно.