Фото: Под Ярославлем застрявшую в грязи фуру не могут вытащить пятый день

В Ярославской области на раскисшей грунтовой дороге застряла груженая фура, которую не могут вытащить уже пять дней.

"Мой муж застрял на груженой фуре под деревней Тарусино, сидит третий день! - написала о проблеме в соцсети супруга водителя большегруза. - Вода, еда, солярка на исходе, и что же говорят при обращении в МЧС? А предлагают только коммерческую помощь!.. Председатели соседних колхозов технику для помощи дать не хотят, дорожники пытались помочь, но по факту сделали только хуже. И куда ни обратись - денег нет, помочь не можем! И как быть?".

Как сообщили в отделе ГИБДД по Гаврилов-Ямскому району, большегруз двигался в Нижний Новгород, но почему-то свернул на грунтовую дорогу и в итоге приехал в глухую деревню, где и застрял 5 апреля.

- Первыми к нему приехали наши сотрудники, - рассказала официальный представитель ОГИБДД по Гаврилов-Ямскому району Ирина Устимова. - Они обратились в дорожную службу, которая предоставила два грейдера. С их помощью удалось вытянуть фуру на дорогу, но при маневрировании грузовик застрял снова, еще основательнее, чем в первый раз, и спецтехника ничем помочь уже не смогла. Все эти дни вопрос находится на контроле в ГИБДД, администрациях района и сельского поселения. Ведутся переговоры с лесной охраной о выделении трактора-трелевщика.

Узнав, что дальнобойщик остался без воды и еды, местные жители и водители начали подвозить ему и то, и другое, в беде не бросили, а в соцсетях развернулась целая дискуссия на тему, как и чем тянуть большегруз из болота. Хотя вопрос, как он в этом "болоте" оказался, тоже интересует многих. По версии водителя, он ехал ночью по навигатору и заблудился, но некоторые предполагают, что была просто предпринята попытка объехать пункт весового контроля: до Нижнего Новгорода имеется асфальтированная дорога, и съезжать с нее на грунтовку нет никакой необходимости.

В региональном управлении МЧС пояснили, что водитель обращался по телефону 112, где звонок автоматически переадресовали в единую диспетчерскую службу Гаврилов-Ямского района. Непосредственно в МЧС он не обращался. Когда в спасательном ведомстве узнали о случившемся, водителю было предложено до решения проблемы перебраться в пункт временного размещения в Гаврилов-Яме, а также медицинская и другая помощь. Однако, по словам официального представителя ГУ МЧС по Ярославской области Михаила Зверева, мужчина от нее отказался.

- Фура принадлежит частной логистической компании, и в наши задачи не входит забота о ее грузе и финансовых интересах. Наша задача - спасти жизнь и здоровье человека, попавшего в трудную ситуацию. Водитель от предложенной лично ему помощи отказался, - подчеркнул Михаил Зверев.

В спасательном ведомстве добавили, что связались с руководством компании, которой принадлежит фура с грузом, и на выручку застрявшему автомобилю выехала спецтехника из Балашихи.