СК и прокуратура начали проверку после обрушения лифта с людьми в Чите

После падения грузового лифта в 1-ой городской больнице Читы сотрудники СУ СК Забайкальского края начали доследственную проверку.

"В ближайшее время следователи на месте инцидента проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств случившегося", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ход проверки взял под личный контроль руководитель регионального следкома Юрий Русанов.

Напомним, лифт сорвался с высоты второго этажа. Внутри находились несколько человек. Все они остались живы, две женщины обратились за медицинской помощью. Серьезных травм они не получили.

В медучреждении начали внутреннее служебное расследование. Проверку проведет и региональный минздрав.

Ситуацией также заинтересовалась краевая прокуратура. Она оценит соблюдение требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования и оказании медицинской помощи.