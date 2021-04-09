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09.04.2021 13:50
Рубрика: Происшествия

В Казани на пассажирку самолета завели дело за взятку таможеннику

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней женщины, которая подозревается в даче взятки сотруднику таможенной службы перед вылетом в Стамбул.

Фото: iStock
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Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, расследование ведется по части 3 статьи 291 УК РФ.

Инцидент произошел 7 марта этого год в аэропорту столицы Татарстана. Подозреваемая пыталась провезти наличные суммой более 10 тысяч долларов США без оформления декларации. Чтобы избежать административной ответственности за незаконные действия она дала взятку в 300 долларов инспектору таможенного поста, который согласился не составлять акт осмотра.

Последний стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Действия сотрудника таможни попали на записи камер видеонаблюдения. Сейчас 42-летний инспектор находится под арестом. Мера пресечения в отношении женщины будет избрана в ближайшее время.

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