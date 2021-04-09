"Ак Барс" обыграл "Авангард" и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" второй раз обыграл в гостях омский "Авангард" - 2:1 и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина - 2-2.

По ходу этой серии наставники обеих команд неоднократно подчеркивали важность первого гола. Неудивительно поэтому, что старт четвертого матча стал гимном простоте и осторожности. В первые пять минут соперники сделали столько пробросов, сколько нечасто увидишь в концовках. По сути, игра сразу пошла до ошибки, и первыми ее совершили хозяева. На шестой минуте Денис Зернов неудачно отбросил шайбу с "пятака" прямо на клюшку Михаилу Глухову, который безупречным броском снял паутину с дальней "девятки" - 1:0.

Поведя в счете, "Ак Барс" почти сразу ушел в глухую оборону. "Авангард" много владел шайбой, водил по периметру, но лучший шанс забить до перерыва снова имели казанцы. Гости убежали в контратаку два на одного, но Найджел Доус чудом не попал в пустой угол с передачи Артема Галимова.

Во втором периоде обстановка стала накаляться. С интервалом в полторы минуты судьи дважды фиксировали обоюдное удаление. Больше это подстегнуло "Авангард", который минуты четыре отчаянно штурмовал ворота казанцев, но несколько блистательных спасений совершил голкипер "барсов" Тимур Билялов. В самой концовке периода в бокс штрафников отправился еще один игрок омичей, Клим Костин, но именно после этого хозяева упустили самый верный момент отыграться. "Ак Барс" ошибся в позиционной атаке, а в стремительном ответном выпаде Вилле Пока, Рид Буше и Корбан Найт не смогли затолкать шайбу в ворота.

Расплата за расточительность наступила в самом дебюте третьего периода. Казанцы использовали то самое численное преимущество, которое получили в концовке предыдущей 20-минутки. На 42-й минуте Станислав Галиев неудачно сделал перевод в центр, но шайба отскочила к нему, и он с острого угла пробил голкипера омичей Шимона Грубеца - 2:0.

Отыграть одну шайбу "Авангарду" удалось лишь за восемь секунд до конца матча. Счет размочил Корбан Найт. Но на полноценный камбэк у омичей элементарно не хватило времени. Итоговый счет - 2:1 в пользу "Ак Барса", который возвращает серию на домашний лед. Следующий матч в противостоянии пройдет 11 апреля, в воскресенье.