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09.04.2021 09:52
Рубрика: Происшествия

В Омске мошенники выманивали у пенсионеров деньги за пластиковые окна

Текст: Михаил Фалалеев

Предприимчивый человек в Омске создал фирму по ремонту и установке пластиковых окон. Вот только услуги эта фирма оказывала весьма своеобразные. Клиентов фактически принуждали к сотрудничеству.

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что для работников фирмы заранее был разработан сценарий общения и алгоритм работы с клиентами. Личные данные граждан, преимущественно пожилого возраста, хозяин предприятия получал из открытых источников.

Менеджеры приходили к пенсионерам домой и предлагали провести профессиональную диагностику пластиковых окон. Осмотрев конструкцию, они заявляли о неисправностях и предлагали произвести ремонт. При этом чаще всего работники во время осмотра сами выводили из строя оконную фурнитуру.

Более того, организатор создал колл-центр для обзвона потенциальных клиентов и тех, кто уже воспользовался услугами фирмы. В результате к людям повторно приходили представители компании, которые якобы проверяли качество выполненных работ. Они сообщали, что предыдущие мастера не лучшим образом устранили дефекты, и предлагали все отремонтировать с большой скидкой. Пострадали 28 граждан. Общий ущерб составляет около 1,4 миллиона рублей.

Для конспирации мошенник регулярно учреждал новые фирмы, регистрируя их на своих знакомых. Периодически менялось и расположение офисов.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Проведено девять обысков по различным адресам в Омске. Изъяты документы и оборудование, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали подозреваемого по месту его проживания. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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