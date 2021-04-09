Петербургские ученые передали Сирии компьютер с моделью древней Пальмиры

Специалисты Института истории материальной культуры РАН передали сирийским исследователям оборудование для изучения созданной ими трехмерной модели древней Пальмиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Петербурга.

Модель сохранена на мощном компьютере, который позволяет работать с большими массивами графических данных.

Компьютер с наработками петербургских ученых передан в Департамент музеев и древностей Сирии.

Напомним, подробная трехмерная модель Пальмиры, одного из древнейших городов на Земле была создавалась петербургскими специалистами в течение четырех лет. Для нее потребовалось свыше 55 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Модель позволяет детализировать любые объекты на территории города с точностью до трех сантиметров.