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09.04.2021 19:52
Рубрика: Общество

Петербургские ученые передали Сирии компьютер с моделью древней Пальмиры

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Специалисты Института истории материальной культуры РАН передали сирийским исследователям оборудование для изучения созданной ими трехмерной модели древней Пальмиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Петербурга.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Модель сохранена на мощном компьютере, который позволяет работать с большими массивами графических данных.

Компьютер с наработками петербургских ученых передан в Департамент музеев и древностей Сирии.

Напомним, подробная трехмерная модель Пальмиры, одного из древнейших городов на Земле была создавалась петербургскими специалистами в течение четырех лет. Для нее потребовалось свыше 55 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Модель позволяет детализировать любые объекты на территории города с точностью до трех сантиметров.

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