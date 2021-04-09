В Госдуме оценили планы США отправить корабли в Черном море

Новости

Алексей Стукалов стал новым главным тренером "Уфы" 12:58
Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху 12:51
Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей 12:51
Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы 12:42
Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских 12:40
В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов 12:32
Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021 12:31
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы 12:30
Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми 12:16
Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии 12:14
Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО 12:09
В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу 12:08
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации 12:03
В России выбраны лучшие практики активного долголетия 12:03
В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки 12:02
В Москве ветер за ночь повалил два десятка деревьев, повреждены 10 машин 11:56
Городские службы Москвы рассказали о ситуации с половодьем 11:55
Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев 11:52
Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России 11:46
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 11:44
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез 11:35
В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков 11:26
Арктические системы ПВО подняты по тревоге 11:22
Йоркширский терьер назван самой популярной породой собак у москвичей 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 11:17
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили планы США отправить корабли в Черном море

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме объяснили, зачем Вашингтон строит планы направить военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины". Так, оказалось, что у Штатов нет возможности это сделать, если следовать международным нормам.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Ранее о таком варианте действий США сообщил телеканал CNN: в качестве причины был назван "рост российской военной активности" на границе с Украиной.

Косачев прокомментировал возможную отправку кораблей США в Черное море

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии РИА Новости отметил, что "за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро". Так что планы сюрпризом не являются. Однако, пояснил он, действует международная конвенция, согласно которой американские военные корабли ограничены по общему тоннажу и срокам нахождения в данной акватории.

США такими сообщениями, по его оценке, преследует цель "взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов". Затулин считает, что это составная часть общей стратегии. "Но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США, - резюмировал он. - И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть".

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в свою очередь отметила, что попытка США действовать в этом направлении усугубила бы обстановку вокруг Донбасса.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам, - считает политик. - Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики".

США не подтвердили отправку кораблей в Черное море

Она также напомнила визит к берегам Крыма эсминца Donald Cook в 2014 году - тогда приближение российского Су-24 вызвало паническую реакцию экипажа американского корабля. "Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", - констатировала Панина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению. Он подчеркнул, что это не должно никого волновать.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума ЮФО Россия и НАТО Россия и США

Главное сегодня

Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил