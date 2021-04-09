В Госдуме оценили планы США отправить корабли в Черном море

В Госдуме объяснили, зачем Вашингтон строит планы направить военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины". Так, оказалось, что у Штатов нет возможности это сделать, если следовать международным нормам.

Ранее о таком варианте действий США сообщил телеканал CNN: в качестве причины был назван "рост российской военной активности" на границе с Украиной.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии РИА Новости отметил, что "за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро". Так что планы сюрпризом не являются. Однако, пояснил он, действует международная конвенция, согласно которой американские военные корабли ограничены по общему тоннажу и срокам нахождения в данной акватории.

США такими сообщениями, по его оценке, преследует цель "взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов". Затулин считает, что это составная часть общей стратегии. "Но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США, - резюмировал он. - И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть".

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в свою очередь отметила, что попытка США действовать в этом направлении усугубила бы обстановку вокруг Донбасса.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам, - считает политик. - Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики".

Она также напомнила визит к берегам Крыма эсминца Donald Cook в 2014 году - тогда приближение российского Су-24 вызвало паническую реакцию экипажа американского корабля. "Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", - констатировала Панина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению. Он подчеркнул, что это не должно никого волновать.