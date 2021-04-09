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09.04.2021 17:29
Рубрика: Происшествия

В Симферополе арестован изготовивший бомбу террорист

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя арестовал второго подозреваемого в подготовке террористического акта в школе крымской столицы. Он уличен в пропаганде терроризма и изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили "РГ" пресс-службе суда.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
В Крыму арестован подозреваемый в подготовке теракта

В первом случае комплексная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила: обвиняемый выложил в Сеть три видеозаписи с признаками пропаганды идеологии международных террористических организаций исламистского толка. Также задержанный пытался оправдать терроризм как метод политической борьбы и разместил на своей личной странице социальной сети фото руководителя запрещенной в РФ террористической группировки "Ахрар аш-Шам", структурно входящей в запрещенное "Исламское государство".

Второе обвинение - изготовление взрывное устройство осколочного действия электрического типа, которое было изъято сотрудниками УФСБ во время обыска. Бомба была собрана из корпуса, заряда метательного взрывчатого вещества и готовых поражающих элементов - металлических шариков. Роль дополнительных поражающих элементов выполняли фрагменты битого стекла. Самодельное взрывное устройство террорист положил в рюкзак, который хранил у себя дома.

Исламисту инкриминируют две статьи Уголовного кодекса - часть 2 статьи 205.2 и часть 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого до 8 июня 2021 года.

Ранее суд взял под стражу его сообщника, который обвиняется в содействии терроризму путем финансирования запрещенной "Хайят Тахрир аш-Шам". Вместе они готовили нападение на одно из образовательных учреждений Симферополя с использованием самодельных бомб. После теракта собирались выехать через Украину и Турцию - в Сирию, чтобы вступить в ряды международных террористов.

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