В Краснодаре арестовали подростка, ударившего женщину битой

По уголовному делу о хулиганстве в Краснодаре суд арестовал 16-летнего подростка. 5 апреля парень ударил битой по голове случайную прохожую, которая сделала ему замечание.

- В настоящее время подростку предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", и сегодня по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Следственный комитет России также опубликовал видео, на котором парень дает показания следователю и показывает, как именно ударил женщину.

Как сообщалось ранее, парень распивал спиртное возле многоэтажки в Краснодаре, а проходившая мимо женщина сделала ему замечание. После этого обвиняемый ударил ее битой по голове. Инцидент произошел под камерой уличного наблюдения посреди дня. Несмотря на то, что 16-летний подросток был в маске, его удалось оперативно задержать.