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09.04.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

Дэвиду Лэнгу вынесли второй приговор за съемки порно в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Курчатовский суд Челябинска огласил новый приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, обвиняемого в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. С учетом вновь вскрытых криминальных эпизодов, назначенное ему в 2018 году наказание в виде семи с половиной лет колонии увеличили еще на два с половиной года, сообщили в пятницу в судебной инстанции.

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- Подсудимый признан виновным в совершении 11 преступлений по статье об изготовление и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, - сообщила представитель Курчатовского суда Наталья Наумова. - По их совокупности, путем частичного сложения наказаний и с учетом уже вынесенного 1 октября 2018 года приговора, ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как уже сообщала "РГ", иностранца задержали в Челябинске в конце 2015 года. Правоохранительные органы вычислили его по IP-адресу, с которого отправлялись фильмы для взрослых, в том числе и с участием детей. По месту проживания нелегала силовики обнаружили фото- и видеоаппаратуру, большое количество отснятого материала. К этому моменту американец уже два года проживал в Челябинске - сроки полученной им визы истекли.

В ходе следствия была установлена личность помощницы изготовителя порно - гражданки России, подававшей объявления о наборе моделей и проводившей с ними переговоры. А также факты сексуального насилия со стороны "режиссера". Однако позже статья о насилии была заменена на более мягкую о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а наказание по ней отменено за истечением со срока давности. Помощница американца отделалась тремя годами условного наказания.

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