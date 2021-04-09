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09.04.2021 10:44
Рубрика: Происшествия

На Урале женщины подали иски о подмене новорожденных на 40 млн рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Кизильский районный суд в Челябинской области принял иски о компенсации за подмену новорожденных 38 лет назад. Две местных жительницы и их дочери потребовали взыскать за ошибку персонала роддома 40 миллионов рублей. Собеседование назначено на 27 апреля, сообщается в базе данных судебной инстанции.

Фото: iStock
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Ранее представляющий интересы пострадавших семей челябинский юрист Вячеслав Курилин сообщил, что в 1982 году в роддоме произошла подмена новорожденных. После проведения ДНК-экспертиз матери и их перепутанные дочери потребовали компенсации морального вреда на сумму в 10 миллионов каждой.

Все женщины - жительницами Кизильского района Челябинской области. Факт подмены новорожденных вскрылся во время их участия в одном из телевизионных шоу. По словам Курилина, в обоих семьях жалуются на пережитые переживания. 38 лет назад в башкирскую семью попала светловолосая девочка, а русскую - темненькая.

- Были семейные скандалы, сомнения в отцовстве, - рассказал "РГ" юрист, - Одна из перепутанных дочерей считает, что у нее украли жизнь.

Кстати

В Челябинской области это уже не первый скандал, связанный с подменой новорожденных в роддоме. В 2011 году Копейский городской суд назначил пострадавшим семьям компенсацию в размере шести миллионов рублей. А в 2017 году Центральный суд Челябинска взыскал миллион рублей в пользу горожанки, чья дочь из-за произошедшей ошибки выросла в неблагополучной семье.

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