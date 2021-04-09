В Челябинске перекрыли движение из-за провала дороги

В Челябинске произошел новый провал асфальта на северо-западе, где несколько дней назад образовалась пятиметровая воронка, наполненная водой. Автомобилистов просят выбирать другие маршруты передвижения, сообщили в пятницу в мэрии Челябинска.

- В связи с обвалом покрытия проезжей части на канализационном коллекторе по улице Куйбышева в районе дома № 7 силами МУП "ПОВВ" и ООО "Строймеханизация" было перекрыто движение на участке от улицы Чайковского до улицы Косарева, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Подрядчики еще ночью приступили к восстановительным работам на месте провала. Восстановительные работы ведутся без перерыва. Ситуация поставлена на контроль.

Как уже сообщала "РГ", обвал грунта на канализационном коллекторе начался еще 5 апреля. Сначала асфальт провалился на парковке вблизи проезжей части, из-за чего движение пришлось перекрыть по одной из полос. Через три дня восстановительных работ произошло новое обрушение.

В мэрии объяснили катаклизм сильным промерзанием почвы зимой, что привело к смещению грунта ниже залегания коммуникаций и повреждению коллектора.