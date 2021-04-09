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09.04.2021 18:18
Рубрика: Происшествия

В Челябинске жильцам высотки предложили переехать из-за провала грунта

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте провала грунта у многоквартирного дома. Его жителям предложено перебраться в маневренный жилой фонд, сообщили в пятницу в городской администрации.

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
В Челябинске перекрыли движение из-за провала дороги

- В связи с высоким уровнем шума и вибрацией от работающей техники жителям дома по улице Куйбышева, 7 предложен маневренный фонд, - сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. - Мониторинг состояния грунта возле многоквартирного дома проводится постоянно. Подвальные помещения дома находятся в сухом состоянии. Глава города Наталья Котова побывала на месте разрушения и держит ситуацию на личном контроле.

В мэрии уточнили, что проседание грунта произошло из-за разрушения железобетонного канализационного коллектора диаметром 900 миллиметров и выхода стоков наружу. Опасный потоп устраняется путем прокладки временного канализационного коллектора. Работы ведутся круглосуточно.

Все необходимые ресурсы и техника для аварийных работ имеются, отметили в мэрии.

По факту коммунальной аварии организована прокурорская проверка. Предстоит дать оценку действиям должностных лиц в части выполнения требований закона по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, отметили в прокуратуре Челябинской области.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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