В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез

Торговые сети идут на повышение закупочных цен, только если запросы от производителей обоснованы. При этом ретейл одновременно максимально сдерживает изменения на полках за счет собственных ресурсов, избегая резкой коррекции цен, прокомментировали сообщения о росте цен на майонез в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Если запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной", - добавили там.

При этом заявки от производителей на пересмотр цен по товарным позициям - рабочий процесс. При необходимости к рассмотрению заявок от производителей привлекаются специалисты Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупных компаниях сообщил о намерениях производителей повысить цены на майонез и соусы на 10% в связи с ростом цен на подсолнечное масло, упаковку, бензин.

В Минсельхозе заверили, что удержать цены на майонез и соусы помогут меры поддержки отрасли - в частности, экспортные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечник.