Новости

МИД РФ: Россия не дает в Арктике ничего, что угрожало бы другим странам 12:59
Алексей Стукалов стал новым главным тренером "Уфы" 12:58
Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху 12:51
Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей 12:51
Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы 12:42
Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских 12:40
В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов 12:32
Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021 12:31
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы 12:30
Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми 12:16
Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии 12:14
Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО 12:09
В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу 12:08
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации 12:03
В России выбраны лучшие практики активного долголетия 12:03
В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки 12:02
В Москве ветер за ночь повалил два десятка деревьев, повреждены 10 машин 11:56
Городские службы Москвы рассказали о ситуации с половодьем 11:55
Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев 11:52
Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России 11:46
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 11:44
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез 11:35
В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков 11:26
Арктические системы ПВО подняты по тревоге 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 11:35
Рубрика: Экономика

В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Торговые сети идут на повышение закупочных цен, только если запросы от производителей обоснованы. При этом ретейл одновременно максимально сдерживает изменения на полках за счет собственных ресурсов, избегая резкой коррекции цен, прокомментировали сообщения о росте цен на майонез в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Правительство утвердило меры для стабилизации стоимости продуктов

"Если запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной", - добавили там.

При этом заявки от производителей на пересмотр цен по товарным позициям - рабочий процесс. При необходимости к рассмотрению заявок от производителей привлекаются специалисты Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупных компаниях сообщил о намерениях производителей повысить цены на майонез и соусы на 10% в связи с ростом цен на подсолнечное масло, упаковку, бензин.

В Минсельхозе заверили, что удержать цены на майонез и соусы помогут меры поддержки отрасли - в частности, экспортные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечник.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента