В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость

В мессенджере WhatsApp обнаружен неприятный недочет: даже те пользователи, которых вы заблокировали, могут просматривать ваш статус. То же самое касается и номеров, которых нет в списке контактов.

Как пишет издание Gizchina.com, для того, чтобы пользователи могли просматривать статус друг друга, они должны сохранить на своем смартфоне номер собеседника. Но в настоящее время статус может просматривать любой желающий, вне зависимости о того, сохранил он номер или нет. Эта проблема возникает периодически, и способов ее решения пока нет.

В WhatsApp пока никак не прокомментировали данную проблему. А пока можно лишь рекомендовать не писать в статусе WhatsApp ничего такого, чем бы вы не хотели делиться со всем миром.