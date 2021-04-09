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09.04.2021 12:00
Рубрика: Видео

Восстание машин: джип убежал от хозяйки и принялся нарезать круги

Текст: Вадим Давыденко

Что может быть хуже взбесившейся техники, например, автомобиля с заблокированной педалью акселератора, который едет сам по себе, не особо слушаясь своего хозяина? Хуже, наверное, только автомобиль, едущий вообще без хозяина, когда тот бежит рядом, пытается открыть дверь, а та тоже заблокирована. Вот оно какое, восстание машин, предсказанное писателями и кинематографистами...

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сложную гамму чувств испытала жительница американского Детройта на легендарном шоссе "8 миля", разделяющем город на бедную и богатую части и воспетом в фильме с Эминемом. От начинающей автомобилистки убежал пустой внедорожник Chevrolet, заблокированный в режиме круиз-контроля, но почему-то на задней передаче, да еще и с закрытыми изнутри дверями.

На ее счастье, передние колеса джипа были вывернуты влево и автомобиль не умчался вдаль, как, наверное, хотел бы, а вынужден был кружить на месте. Пару минут девушка бегала за нарезающей круги машиной, дергала за ручку, ругалась на весь мир и смеялась над собой, пока совсем не выдохлась.

И лишь когда силы были на исходе, автомобильные боги сжалились над ней и ручка водительской дверцы сработала. В распахнутую дверь смог запрыгнуть доброволец, который пришел на помощь попавшей в беду даме. Можно смело предположить, что в следующий раз она будет выходить из салона лишь с ключами в кармане и поставив машину на ручной тормоз. А потом еще и под колеса пару кирпичей подложит.

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#видео