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09.04.2021 18:55
Рубрика: Власть

Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией

Текст: Татьяна Замахина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к правительству РФ с призывом закрыть авиасообщение с Турцией из-за роста в этой стране заболеваемости коронавирусом.

Российский турист найден мертвым в одном из отелей в Турции

Накануне минздрав страны зафиксировал рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения этой инфекцией - более 55 тысяч. Между тем Турция является наиболее популярным зарубежным курортом у россиян.

Жириновский адресовал кабмину просьбу срочно закрыть авиасообщение с теплой страной. "По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", - пояснил политик в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что туристы по возвращении с курорта могут "завезти заразу, что приведет к новой вспышке уже в России". Лидер ЛДПР считает, что это будет "большим поражением" для правительства.

Он также призвал закрывать воздушные ворота в любые страны, где начался или начнется всплеск заболеваемости ковидом.

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