Что обязательно следует сделать с автомобилем после зимы

С приходом весны ответственный владелец обязательно проведет ряд сервисных мероприятий со своим автомобилем. Разбираемся с тем, на какие моменты нужно обратить особое внимание.

Проверяем резиново-пластиковые элементы

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Зима, как известно, является серьезным испытанием для многих узлов и агрегатов автомобиля. Возможные проблемы имеет смысл устранить весной, когда воздействие морозов и химических реагентов сошло на нет. Главное внимание следует обратить подкапотному пространству и днищу.

Под капотом проверяем, нет ли подтеканий технических жидкостей, прежде всего масла и антифриза или тосола. Чаще всего подтеки провоцирует морозы и перепады температур, из-за которых резиново-пластиковые элементы сначала дубеют, а после чего провоцируют течь.

Скажем, типичная история - уход моторного масла из-под задубевшей прокладки блока цилиндров. Скорее всего, уплотнитель за зиму потерял эластичность и перестал плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ. Или, как вариант, в его структуре появились трещины. В результате резиновый элемент приходится менять.

Подтеки тосола или антифриза в системе охлаждения двигателя - еще одна частая проблема, которую следует выявить и устранить при весеннем осмотре. От перепада температур, вибраций, равно как от реагентов, попадающих под капот, резиновые патрубки системы охлаждения могут потрескаться или задубеть. Кроме того, песком и грязью вперемешку с реагентами нередко забиваются соты радиатора охлаждения. Последний следует промыть, а герметичность патрубков и расширительного бачка проверить и в случае подтеков - устранить.

Проверяем подвеску

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Столь же пристальное внимание следует уделить осмотру состояния подвески, которая также в зимний период находится под усиленным воздействием перепада температур и реагентов. Помыв машину, вывесив ее на подъемнике, или на эстакаде, с пристрастием следует осмотреть сайлент-блоки, стойки стабилизаторов и амортизаторам.

Нередко во время зимы на днище машины и рычагах подвески скапливается много снега, он превращается в лед, который буквально режет пыльники шаровых шарниров. Их смазка начинает действовать менее эффективно, ускоряя выход узла из строя. Диагностика сайлентблоков выполняется как визуально, так и на ощупь: с помощью монтировки и тяги узел отклоняется в крайние положения, и тогда разбитые сайлентблоки не скроются от взгляда.

В случае с амортизаторами не существует объективных признаков их износа, кроме очевидного - утечки масла. Поэтому имеет смысл ориентироваться на внешние признаки, но в то же время прислушаться к характерным стукам при проезде неровностей. Дело в том, что сухой амортизатор - не гарантия того, что он исправен. Сальник вполне может быть в порядке, но клапанный механизм при этом разбит.

Проверяем кузов

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Если вы ездили зимой, а не хранили машину в теплом гараже, состояние лако-красочного покрытия вашего автомобиля за зиму наверняка пострадает. Соответственно, нужно принять меры. Первое, что нужно сделать, - тщательно отмыть машину причем как сверху, так и снизу. Загнать для этого машину на эстакаду или подъемник и как минимум обработать днище и колесные арки - правильная идея.

Если будет выявлено повреждение антикоррозионного покрытия или пластиковой защиты, следует после промывки/протирки замазать поврежденные места антикором. Особое внимание уделите состоянию выхлопной системы, которая, как показывает практика, страдает от реагентов и контактов с сугробами больше всего. Затем осмотрите лакокрасочное покрытие, помня о том, что самые уязвимые места - это крылья, пороги и капот.

Сколы и царапины на кузове нужно как можно скорее устранить. Как временное решение можно использовать специальный маркер для подкраски сколов. Имеет смысл также приобрести специальный ремкомплект, в который входят краска, лак, грунт, обезжириватель и полироль. Но лучше при очевидных следах начавшегося процесса ржавчины обратиться к специалистам. При таком сценарии потребуется шлифовка поверхности, удаление корродирующих областей на металле и профессиональная покраска. После восстановления лакокрасочного покрытия кузов имеет смысл отполировать.