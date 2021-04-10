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10.04.2021 14:42
Рубрика: Общество

Глава Минздрава сравнил частоту осложнений после коронавируса и гриппа

Текст: Василий Кошкин
Коронавирус чаще сезонного гриппа провоцирует осложнения у заболевших, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о необходимости вакцинации.

"Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями - неврологического плана и в том числе раздела психиатрии", - заявил министр в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса

По словам Мурашко, вакцинация позволит избежать проблем не только во время заболевания, но и поможет с минимизацией последствий инфекции.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Привиться вакциной "ЭпиВакКорона" все желающие смогут в июне

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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