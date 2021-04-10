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10.04.2021 15:50
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Wallys Iris из Туниса: дизайн Jeep, стеклопластик и низкая цена

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Wallycar. Фото: Пресс-служба Wallycar.
Фото: Пресс-служба Wallycar.

Компания Wallycar, базирующаяся в Тунисе, выпускает кроссовер-кабриолет-купе под названием Iris. Он собирается на раме, комплектуется компактным мотором и оснащается кузовом из стеклопластика. Главное его преимущество - доступная цена.

Фото: скриншот/ youtube.com
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Цена на Wallys Iris начинается от 48 200 тунисских динаров, то есть от 17 300 долларов. Примерно на три тысячи дешевле стоит Toyota Agya, а Corolla обойдётся в 32 тысячи! При таких ценах на автомобили C-класса в Тунисе немногие могут позволить себе их покупку.

Да, Iris не дотягивает до седана Toyota по размерам: длина автомобиля составляет 3.9 метра, ширина - 1.7 метра, высота - 1.65 метра. В то же время модель Wallys крупнее Agya, у которой от бампера до бампера всего 3.6 метра.

Iris создаётся по простой технологии: рама, смонтированные на ней кузов из стекловолокна и купленный силовой агрегат, на который приходится почти половина стоимости машины - 7 000 долларов! Это трёхцилиндровый мотор PSA Group объёмом 1.2 литра и мощностью 83 л.с. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика".

Фото: Пресс-служба Wallycar.

Iris не может похвастаться динамикой: с места до "сотни" авто разгоняется за 13.2 секунды, а максимальная скорость не превышает 158 км/ч. Тем не менее, этого более чем достаточно для передвижения.

Фото: скриншот с youtube.com
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Объём багажника - 300 литров. Можно вытащить заднее сиденье, тогда для поклажи будет доступно 750 литров.

Список опций широкий: для заказа доступны сиденья повышенного комфорта с кожаной отделкой, мультимедиа с тачскрином, дополнительный пакет "шумки", светодиодные фары, защиту на передний бампер и так далее. В палитре цветов, включая стандартные белый и чёрный, - 11 вариантов, среди которых есть ярко-зелёный, фуксия, оранжевый и различные оттенки лилового.

Фото: Пресс-служба Wallycar.