Рябков: Россия ждет, что США обуздают политику Киева

Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев в регионе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, на уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится. Консультации 7-10 дней назад проводились на других уровнях и по другим линиям.

"Остается только призвать Вашингтон не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - цитирует РИА Новости замминистра МИД РФ.

Напомним, в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "взаимодействуют" с РФ на разных уровнях. По ее словам, ранее состоялся разговор на уровне Минобороны, "также телефонный звонок совершил госсекретарь США" Энтони Блинкен.

"Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", - сказал Рябков.