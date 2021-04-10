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10.04.2021 09:35
Рубрика: В мире

Белый дом сообщил о контактах с Россией по ситуации на границе с Украиной

Текст: Александр Саможнев

США взаимодействуют с Россией относительно ситуации на границе с Украиной на нескольких уровнях, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе. Был также звонок госсекретаря, и мы, конечно же, ведем взаимодействие на многих еще более низких уровнях", - цитирует ТАСС Псаки.

По ее словам, существует текущее дипломатическое взаимодействие между США с рядом стран в регионе, в том числе с Россией, с Украиной и европейскими партнерами и союзниками.

С подачи украинской стороны западные страны неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил России вдоль границы с Украиной. Перемещение войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им, комментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Президент РФ выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации на Донбассе.

Обстановка на линии разграничения осложнилась в конце февраля, на Донбассе практически каждый день фиксировались перестрелки. Украина применила запрещенную минскими соглашениями артиллерию. Резонанс вызвало убийство украинскими военными пятилетнего мальчика с помощью беспилотника, снаряженного взрывчаткой.

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