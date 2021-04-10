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10.04.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan анонсировал новый люксовый кроссовер Infiniti QX60

Текст: Михаил Азнавуров

Nissan объявил, что семиместный среднеразмерный кроссовер Q60 второго поколения будет выпущен в конце 2021 года, и рассказал о некоторых новшествах системы ассистирования вождению ProPILOT Assist.

Фото: Китайские-автомобили.рф
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Прежде всего, они были оптимизированы и усовершенствованы, удержание в полосе стало точнее, корректировка курса происходит незаметнее, замедление плавнее. Сообщение сопроводил короткий видеоролик изображающий в динамике покрытый маскировочной пленкой кроссовер. Покрытие, впрочем, чисто символическое, скрывает разве только хромированный декор и нисколько не мешает оценить кузов автомобиля буквально во всем блеске. Если этого все же мало, полное представление о внешнем виде QX60 второго поколения дает представленный в прошлом году концепт-кар Infiniti QX60 Monograph.

Противоречивые дизайнерские эксперименты 2010-х, похоже, Infiniti оставляет в прошлом, QX60 демонстрирует современный, с явной претензией на "премиум", и в то же время выдержанный образ.

Новый Infiniti по-прежнему будет использовать переднеприводную платформу D-Platform альянса Renault Nissan, но силовые установки будут новыми, а на смену вариатору придет гидромеханический "автомат" ZF.

Новыми подробностями о кроссовере QX60 второго поколения в компании обещают делиться по мере приближения к дате его презентации.

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#Infiniti