Первый полет марсианского вертолета Ingenuity перенесен на 14 апреля

Первый экспериментальный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не ранее 14 апреля. Ранее сообщалось о том, что испытания аппарата пройдут 11 апреля.

Как сообщает NASA, проблемы возникли при тестировании роторов летательного аппарата.

"Это произошло, когда аппарат пытался перевести бортовой компьютер из режима "перед полетом" в режим "полет". Вертолет цел и невредим и передал на Землю полный набор телеметрии", - говорится в сообщении.

Сейчас вертолетная команда изучает телеметрию, чтобы диагностировать и решить проблему.

Справка "РГ"

Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Он имеет два соосных винта диаметром 1,2 метра. Высота - 80 сантиметров. Геликоптер сможет совершать полеты в течение 2-3 минут. Максимальная высота - пять метров. Аккумуляторами для него станут солнечные батареи.